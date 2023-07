Wiadomo, KTO ZAPROJEKTOWAŁ kreację Anny Lewandowskiej na jej drugi ślub. Pokazano proces tworzenia sukni (ZDJĘCIA)

🤦‍♀️ 1 godz. temu zgłoś do moderacji 38 2 Odpowiedz

Weszlam na pudla a tu artykul o kopaczu i jego zonie i ich slubie, przesuwam dalej bo mnie nie interesuja ale dalej to samo sukienka, goscie i jakies inne glupoty o tych ludziach. DOSC !!! Przeciez to jest facet ktory kopie pilke, a nie jakas interesujaca osob, a jego zona to nawet nie wiem co robi (pewnie do wszystkiego doszla sama i to nie celebryctwo meza jej pomoglo wrecz przeciwnie utrudnilo jej zycie 😉).