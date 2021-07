Ekipa Friza dla zabawy WYSADZA W POWIETRZE samochód. Internauci: "BRAK SZACUNKU DO PIENIĘDZY"

zxcvb 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

"Szacunku do pieniędzy" hahaha, spadłam z krzesła ze śmiechu, mają kasę to ją wydają, co w tym skomplikowanego. Płynie do nich szerokim strumieniem, więc lekką ręką ją wydają, proste. Widzę, że ekologia i pomaganie chorym dzieciom to nowe religie. Życie w poczuciu winy, że dostatecznie się nie pomogło... nie ma obowiązku pomagania. Mnie dzieci nie interesują, a tym bardziej chore. Kiedyś ludzie mieli dużo dzieci bo te chore umierały, przeżywały najsilniejsze biologicznie i tak wzmacniał się gatunek... teraz się uwsteczniamy. Nasza przerośnięta empatia zgubi nasz gatunek...