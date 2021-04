Dom Ekipy Friza

Guii 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli to jest jakiś dochodowy dodatek do ich zwykłych planów na przyszłość to ok, może i super sprawa. Jeśli taki mają cel w życiu to moze się to słabo skończyć. Przypomina mi się odcinek Przyjaciół - jak Monika spotyka kolege ze szkoły, niegdyś wymarzonego, który był bozyszczem nastolatek. Tak samo zresztą jak cale tabuny roznych super fajnych przystojniakow i niezłych lasek, którzy nic od siebie nie wymagają bo są tacy super i finalnie po 40tce nadal nic nie osiągaja, po wyglądzie slad im zaginął i żyją jakoś od pierwszego do pierwszego. A wystarczyłoby jakoś ogarnąć dłuższą perspektywę i pomyśleć szerzej o przyszłości.