Ekipa Friza traci SZEŚCIU CZŁONKÓW! "Wydawało nam się, że jesteśmy PRZYJACIÓŁMI! Relacje przestały być priorytetem"

Ddd 23 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

"wykładaliśmy środki na wynajem domów"... Mieszkali razem ale to chyba nie znaczyło że ktoś miał ich tam utrzymywać. Podpisywali świadomie umowy które tak określały ich relacje relacje. Każdy z nich ma swój własny kanał i z tego tytułu zarabiał. Obecność na kanale głównym dawała im rozpoznawalność i zasięgi a to jak to wykorzystali to ich problem. Zaczęły być spięcia to i nagle zaczęli widzieć mankamenty w zawartych umowach. Sorry ale ja ich teraz odbieram jako roszczeniowe dzieci które chcą zerwać umowę bo nagle im się przestało podobać.