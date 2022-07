KONIEC EKIPY FRIZA?! Internetowy fenomen chyli się ku upadkowi: "Wspólny projekt się kończy. Każdy wybiera swoją drogę..."

Zenu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 173 1 Odpowiedz

Kurde ale co oni w sumie robili?nagrywa filmiki, ok, ale o czym? Że piją piwsko, idą do sklepu, kina, kibla? Kogo obchodziły takie nołnejmy? Dzieciarnia ma za duzo wolnego czasu i siedzi na you tube zdecydowanie za długo. Ktoś uwoerzy że to znajomi i robią wspólne "projekty". Pewnie grupa dzieciaków z castingu, która teraz uwierzyła że każdy z nich z osobna to Celebryta. Gdyby nie Pudelek to nawet nie wiedziałabym kto to jest.