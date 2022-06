Mini Majk chwali się, że wywiera na Paulinie presję, gdy ta nie ma ochoty na SEKS. Internauci oburzeni: "Pamiętaj, że zawsze możesz powiedzieć NIE"

Mini Majk to dziś jeden z bardziej popularnych polskich twórców na YouTubie. Zasięgi w mediach społecznościowych przyniosły 27-latkowi filmy kręcone razem z innymi członkami Ekipy, a sam Mateusz Krzyżanowski - to jego prawdziwe imię - może pochwalić się półtora milionami osób oglądających jego youtube'owy kanał .

To właśnie to pytanie podzieliło fanów. Mini Majk przyznał, że poniekąd ... wymusza na partnerce seks.

Nie wiem, jak Majk zachowuje się na co dzień, ale jeśli tak jak tutaj, to współczuję Paulinie a zarazem podziwiam, że tyle czasu z nim już wytrzymała; Paulina, pamiętaj, że możesz powiedzieć "nie" bez żadnych wyrzutów sumienia. Co więcej, wymuszenie na kimś stosunku to gwałt i do niego także dochodzi w związkach! - czytamy w komentarzach pod filmem.