Wersow i Friz kupili NOWY DOM! Telewizor w łazience, basen, jacuzzi... (ZDJĘCIA)

Echhh 14 min. temu

Zawsze mi przykro jak na nich patrzę. Widzieliście jej zdjęcia sprzed przeróbek? Była ładną, naturalną, delikatną brunetką z błyskiem w oku, a teraz wygląda jak podstarzały króliczek Playboya. On za to ma wywalone na jakiekolwiek ulepszanie siebie, wygląd zwykłego koleżki z ulicy, myśli że jest królem świata. Typowe. Kobieta się dwoi i troi i chce być lepszą wersja siebie,żeby tylko taki przeciętniak ją zechciał. Przy czym gdyby nie miał tyle zer na koncie ile ma, nie byłby już taki wspanialy. Smutne to bardzo.