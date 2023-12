Ekspartner Gabriela Seweryna dostawał POGRÓŻKI? Rafał Grabias miał się obawiać dnia pogrzebu. "Dało się wyczuć fatalny nastrój"

Pod koniec listopada media obiegły wieści o śmierci Gabriela Seweryna . Były uczestnik "Królowych życia", nazywany niekiedy "Versace z Głogowa", odszedł nagle w wieku 56 lat. Dla wielu sprawa pozostaje dość tajemnicza, a wszystko przez krążące po sieci nagranie oraz relacje świadków na temat jego trudności z dotarciem do szpitala. Pogrzeb miał miejsce tydzień temu, czyli 6 grudnia.

Rafał Grabias dostawał pogróżki przed pogrzebem Gabriela Seweryna?

Wówczas rodzina, przyjaciele i bliscy Gabriela Seweryna pożegnali go po raz ostatni. W uroczystości brał udział także były partner projektanta, Rafał Grabias , z którym ten kilka lat temu występował w show TTV. Po pogrzebie opublikował w mediach społecznościowych krótki, ale poruszający wpis opatrzony czarno-białym zdjęciem.

Media donosiły jednak, że samo ostatnie pożegnanie wcale do spokojnych nie należało. Portal Świat Gwiazd ogłaszał, że na pogrzebie miało dojść do nieprzyjemnego incydentu z udziałem byłego partnera projektanta oraz jego bliskich. Co więcej, między Kamilem i rodziną Gabriela wywiązała się rzekomo nawet szarpanina, a ostatni ukochany zmarłego miał przybyć na ceremonię w otoczeniu ochroniarzy.