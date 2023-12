Rafał Grabias zabrał głos po pogrzebie Gabriela Seweryna. Jego słowa chwytają za serce (FOTO)

Moni 33 min. temu zgłoś do moderacji 119 4 Odpowiedz

Piękni przystojni mężczyźni o do tego z pasjami, ciekawym wnętrzem. Szkoda, ze tak malo w Polsce przystojnych dbających o swoj wyglad i prezencję męzczyzn. Patrząc na nich w programie" Królowe życia" uwierzyłam naocznie, że miłość i przywiązanie troska i opiekuńczość występuje w relacjach 2 facetów, a i chemia między nimi niezwykła, bo jak nawet tylko patrzyli na siebie to iskry leciały. Przetarli szlaki i pokazali nawet sceptykom takim jak ja, ze 2 facetów to może być wielką miłość i przywiązanie, bo do tej pory kojarzyłam temat par lgtb tylko z wyuzdaniem i wulgarnością z parad lgtb oraz wieloma przelotnymi romansami. Dziękuję.