TYLKO NA PUDELKU: Przerażające nagranie z ostatnich godzin życia Gabriela Seweryna: "JA NAPRAWDĘ UMRĘ"! Mamy komentarz rzecznika pogotowia

Prawda 2 min. temu

W głowie się nie mieści to wszystko co się stało . On prosił o pomoc , Na Boga to gdzie my żyjemy Każdy umiera bo nie dostaje pomocy lub w szpitalu mu szkodzą , mojego wujka też po dwóch udarach naszprycowali psychotropami i go zabili Kto za to odpowie panie prezydencie i Rządzie ? Co zrobiliście z tym krajem że ludzie pomocy nie mają