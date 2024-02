Eksperci apelują do księcia Harry'ego po spotkaniu z Karolem: "To jego ostatnia szansa"

Brytyjskie media żyją obecnie doniesieniami na temat stanu zdrowia króla Karola III. W poniedziałek Pałac Buckingham przekazał, że podczas niedawnego pobytu w szpitalu u monarchy wykryto raka. Niedługo po tym, jak poinformowano o chorobie króla, książę Harry przybył do ojczyzny. Ukochany Meghan Markle wylądował w Londynie we wtorek i zdążył już spotkać się z ojcem oraz królową Camillą. Według The Independent trójka royalsów rozmawiała przez 45 minut. Jak donosił "The Times", jak na razie Harry nie planuje zobaczyć się z bratem, księciem Williamem.

Jest szansa na pojednanie księcia Harry'ego z rodziną? Eksperci mówią o pewnym warunku

Wizyta Harry’ego w ojczyźnie wywołała w mediach na Wyspach niemałe zamieszanie, a tamtejsi komentatorzy poczynań royalsów tradycyjnie zaczęli rozprawiać o szansach na pojednanie księcia z bliskimi. Serwis Daily Mail już zdążył ogłosić, że obecnie "rosną nadzieje" na pojednanie wśród royalsów, informując również, iż wśród ekspertów pojawiły się głosy nawołujące Harry'ego, by został w kraju nieco dłużej.

Phil Dampier w rozmowie z tabloidem ocenił szanse na ponownie spotkanie księcia z królem Karolem III. Zdaniem eksperta rozmowa Harry'ego z ojcem była zaledwie "pierwszym krokiem" i "przełamaniem lodów". Według niego dla Harry’ego może to być ostatnia szansa na odzyskanie zaufania bliskich. Jest jednak pewien warunek.

Myślę, że najważniejsze jest to, że gdy wróci do Kalifornii, nic z tej rozmowy z królem nie zostanie upublicznione. Zaufanie zniknie, jeśli zacznie coś ujawniać. Jeśli po kilku tygodniach nic nie wypłynie, zaufanie powróci. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. To jego ostatnia szansa na odzyskanie zaufania - powiedział ekspert w rozmowie z Daily Mail.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Joanna Przetakiewicz o rodzinie królewskiej. Podziwia Meghan Markle i księżną Kate?

Według eksperta ewentualne ujawnienie szczegółów spotkania z ojcem sprawi, że Harry "wróci do punktu wyjścia" oraz pokrzyżuje jakiekolwiek nadzieje na jego pojednanie z Williamem ( który nie jest jeszcze skłonny wybaczyć bratu). Podobne zdanie na temat tego, jak powinien zachować się Harry, miał inny ekspert, Richard Fitzwilliams.

Nie oczekuję, że Harry ujawni szczegóły tego, co zaszło między nim a ojcem. Jeśli by to zrobił, a Sussexowie w przeszłości bezlitośnie wykorzystywali media przeciwko rodzinie królewskiej, to byłoby fatalne w skutkach. Sądzę, że to może być początek pojednania, bo rak wszystko zmienia. Ważne jest, że odbyło się spotkanie - powiedział Daily Mail ekspert.

Fitzwilliams w rozmowie z tabloidem zaznaczył, że Harry musi odbudować zaufanie bliskich po tym, jak ogromne szkody wyrządził w ostatnich latach. Ekspert stwierdził także, iż obecnie jego spotkanie z Williamem nie jest dobrym pomysłem. Jego zdaniem książę Walii ma teraz dużo na głowie, a poza tym nie rozmawiał ponoć z bratem od miesięcy.

Eksperci komentują wizytę księcia Harry'ego w ojczyźnie i oceniają szansę na pojednanie z Williamem

Rozmówcy Daily Mail nie byli jedynymi ekspertami, którzy przemówili w obliczu wizyty Harry'ego w kraju. Reporterka BBC Daniela Relph na antenie Radio 4 stwierdziła, że szanse na rozejm między księciem a jego bratem są raczej znikome. Zdaniem dziennikarki relacje synów Karola nadal są mocno nadszarpnięte i nie wiadomo, czy któryś z nich wyciągnął rękę do drugiego lub próbował się pogodzić. Relacje Harry'ego z ojcem Relph nazwała "napiętymi i skomplikowanymi". Zaznaczyła jednak, że ważne jest, iż książę przyleciał do ojca, a ten chciał się z nim zobaczyć.

Autor publikacji o rodzinie królewskiej Robert Hardman w rozmowie z Radio 4 stwierdził, że rodziny często jednoczą się trudnych chwilach i wszyscy będą szczęśliwi, obserwując podobne zjawisko wśród royalsów. Kelly Swaby na antenie radiostacji ogłosiła zaś, iż strach o zdrowie jednego z członków rodziny "zawsze jest szansą na pojednanie", a przyjazd Harry'ego do UK może być oznaką tymczasowego rozejmu.

Nieco innego zdania była biografka Ingrid Seward, która w rozmowie z GB News stwierdziła, że wizyta Harry'ego w kraju w tak trudnym czasie może jedynie stworzyć pewne problemy.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.