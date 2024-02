Kulisy spotkania króla Karola III i księcia Harry'ego. Wiadomo, ile trwało. NIE MA SZANS na pojednanie!

W poniedziałek w godzinach wieczornych Pałac Buckingham przekazał przykre wieści o tym, że król Karol III zmaga się z chorobą nowotworową. Książę Harry, który po opuszczeniu szeregów royalsów mieszka w Montecito wraz z Meghan Markle i dziećmi, dowiedział się o tym tuż przed oficjalnym komunikatem. Skonfliktowany z rodziną syn monarchy szybko złapał samolot i przyleciał do Wielkiej Brytanii, aby spotkać się z ojcem.

Jak wyglądało spotkanie króla Karola III i księcia Harry'ego? Było krótko

Na spotkanie do rezydencji Clarence House przybyli Harry oraz Karol z Camillą, a monarchę i jego małżonkę fotoreporterzy uchwycili potem na tylnym siedzeniu służbowego samochodu, już podczas podróży powrotnej. Choć monarcha się uśmiechał i machał zza szyby do poddanych wraz z żoną, to wraz z eksroyalsem ponoć nie rzucili się sobie w ramiona. Na rozmowie spędzili bowiem tylko 45 minut, o czym donosi "The Independent".

Warto wspomnieć, że to pierwszy raz od śmierci królowej w 2022 roku, gdy Harry miał okazję porozmawiać z Karolem i Camillą twarzą w twarz. Co prawda pojawił się na koronacji, ale wtedy nie mieli okazji do interakcji. Tak długa rozłąka sugerowałaby, że spotkanie potrwa nieco dłużej niż niecałą godzinę, dlatego media już wieszczą, że na ewentualne wielkie pojednanie nie ma szans.

Ręki do Harry'ego nie zamierza wyciągnąć także jego brat, książę William. "The Times" twierdzi, że ten nie ma planów, aby się z nim spotkać, gdyż royals skupia się teraz na królewskich aktywnościach i opieką nad Kate Middleton w procesie powrotu do zdrowia. Sam król ma być w dobrej formie, jednak jest ponoć nieco sfrustrowany tym, że choroba pokrzyżowała plany nie tylko jemu, ale także całej ekipie Pałacu.

William skupia się teraz na żonie, która wraca do zdrowia po operacji jamy brzusznej, a także na trójce dzieci i chorym ojcu. Nie wydaje się, aby wizyta Harry'ego przyczyniła się do pojednania z bratem - pisze wspomniane medium.

