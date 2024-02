Są PIERWSZE zdjęcia króla Karola III po ogłoszeniu, że ma raka. Wracał z Camillą ze spotkania z księciem Harrym (ZDJĘCIA)

Robert 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Część osób niepełnosprawnych ma takie renty, ale część ma renty normalne, bo zanim stracili zdrowie pracowali. Renty tych osób pozostaną nadal na niskim poziomie. A przecież ból, cierpienie, koszty leczenia, rehabilitacji, utrzymania i inne potrzeby są takie same w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających prawo do renty socjalnej jak i osób niepełnosprawnych posiadających „normalną” rentę, czyli osób, które zanim stały się niezdolne do pracy, pracowały i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Dlatego też podniesienie wysokości renty socjalnej wymaga podniesienia pozostałych rent (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Obecnie najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1588, 44 zł brutto, a z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji mają dodatek w wysokości 294,39 zł. Dodatek pielęgnacyjny otrzymują też osoby pobierające rentę socjalną. Podniesienie renty socjalnej do kwoty 4300 zł, a jednoczesne pozostawienie rent "normalnych" na dotychczasowym poziomie daje rażącą niesprawiedliwą dysproporcję i dzieli ludzi z niepełnosprawnością na lepszych i gorszych. Ludzie, którzy nie są w temacie myślą, że osoby z rentą socjalną to są osoby leżące, powykręcane itd. Owszem niewielka część jest taka, ale reszta to osoby, które są samodzielne. Normalnie żyją i pracują. Duża część pracowników firm sprzątających, to właśnie osoby z rentami socjalnymi. Zarówno renta „normalna”, jak i renta socjalna, będąca swojego rodzaju zasiłkiem socjalnym jest wypłacana osobom niezdolnym do pracy. Z tym, że część beneficjentów renty socjalnej to osoby posiadające jedynie orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 2003 rokiem. Zarówno do renty normalnej jak i socjalnej można dorobić 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie jest to 5036,50 zł. Przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie renty. W zasadzie jedyną różnicą między rentą socjalną, a normalną, jest jej źródło finansowania. Renta socjalna finansowana jest z budżetu państwa, zaś renta normalna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby ją otrzymujące musiały przed otrzymaniem prawa do renty opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składkę rentową. Natomiast osoby otrzymujące rentę socjalną (pierwotnie był to zasiłek z pomocy społecznej) takich składek nie płaciły. Dlatego też powinny zostać podniesione wszystkie najniższe renty, bo w dzisiejszych czasach nie da się za nie przeżyć. Wszystko podrożało na tyle dużo, że najniższe świadczenia są za niskie żeby po prostu przeżyć bez dodatkowego wsparcia np. rodziny.