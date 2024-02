Książę Harry jest już w Londynie! Są nagrania, jak zmierza do chorego króla Karola

Mammamija 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie zawsze rozwalał ten hejt na Meghan. Nie znacie prawdy jacy są i jak to wyglądało, a media mogą wykreować czyjś wizerunek tak jak chcą. Co do rodziny królewskiej to ona zawsze była patologiczna. Może Meghan też nie jest idealna (sama ma patologicznego ojca), ale skąd wiecie, czy jednak Harry'emu nie żyje się z nią lepiej, spokojniej? Kto z Was nie miał nigdy ochoty wyjechać na drugi koniec świata i się odciąć od wszystkiego?