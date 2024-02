Książę Harry przyleci do Wielkiej Brytanii w związku z diagnozą króla Karola III. Wiadomo, co z Meghan Markle

Książę Harry przyleci od króla Karola III. Wiadomo, czy Meghan Markle będzie mu towarzyszyć

Niedługo po tym, jak komunikat o stanie zdrowia Karola ujrzał światło dzienne, w mediach pojawiły się doniesienia na temat planowanej wizyty księcia Harry'ego w ojczyźnie. Serwis Sky News przekazał, że mieszkający na co dzień w USA książę rozmawiał już z ojcem na temat jego diagnozy. Informator portalu zdradził także, że Harry "w nadchodzących dniach" pojawi się w Wielkiej Brytanii, by na miejscu spotkać się z królem.

W związku z doniesieniami o wyprawie księcia Harry'ego do ojczyzny w mediach zaczęto również zastanawiać się, czy podczas podróży będzie mu towarzyszyła żona, Meghan Markle. Na to pytanie odpowiedział informator Daily Mail.

W poniedziałkowy wieczór brytyjski tabloid poinformował, że Harry natychmiast zdecydował, by wyruszyć w podróż do Wielkiej Brytanii "tak szybko, jak to możliwe". Według informacji Daily Mail, król Karol osobiście skontaktował się z Harrym i księciem Williamem, by poinformować ich o chorobie i zrobił to, zanim Pałac Buckingham wystosował oficjalne oświadczenie.