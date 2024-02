William NIE SPOTKA się z bratem! "Gdyby nadarzyła się okazja, by zobaczyć księcia Walii, Harry chętnie by z niej skorzystał"

Książę Harry dowiedział się o chorobie nowotworowej króla Karola III tuż przed oficjalnym komunikatem Pałacu Buckingham. Syn monarchy postanowił niezwłocznie udać się do ojczyzny. We wtorek mąż Meghan Markle wylądował na londyńskim lotnisku Heathrow po 11-godzinnym locie liniami British Airways z Kalifornii.

Młodszy syn władcy spotkał się już z chorym Karolem w Clarence House. Nie wiadomo, jak długo Harry zamierza zostać w Wielkiej Brytanii. Początkowo spekulowano, że przylot księcia będzie okazją do naprawienia rodzinnych relacji. Niestety, o ile rozmowa z ojcem doszła do skutku, to pojednanie braci raczej nie będzie miało miejsca.