Eksperci komentują zwolnienie Katarzyny Dowbor. Sceptycznych głosów nie brakuje... "Aniołów się NIE ZABIJA"

Katarzyna Dowbor już nie poprowadzi "Nasz nowy dom". W sieci lawina komentarzy

Katarzyna Dowbor zwolniona z Polsatu. Głos zabrali eksperci

Nie pozostało więc nic innego, jak oddać głos ekspertom z branży medialnej. O to, co sądzą o nagłych zmianach w Polsacie, zapytał ich portal Wirtualne Media. Co prawda decyzję Miszczaka omawiają ostrożnie, bo nie znamy wszystkich powodów tego ruchu, jednak nie sposób nie odnieść wrażenia, że zwolnienie Dowbor przyjęli ze sporym zaskoczeniem.

Kto zastąpi Katarzynę Dowbor? "Przestrzegałbym przed braniem "plastikowego celebryctwa""

Sławomir Zieliński, były dyrektor TVP1, wspomina natomiast o znaczeniu Katarzyny Dowbor w historii formatu "Nasz nowy dom". Porównał ją do innej dziennikarki, z którą program zrósł się tak mocno, że poprowadzenie go przez kogoś innego byłoby nie do pomyślenia.

Oczywiście z osobami, które "rodziły się" razem z konkretnym programem, należy obchodzić się inaczej - bardziej trzeba używać jedwabnych rękawiczek niż siekiery. Kasia to ktoś, kto zrósł się z "Naszym nowym domem", bardzo z nim się kojarzy. (...) Wierzę, że Miszczak dokładnie to zbadał, sprawdził, przeanalizował. A jeżeli zrobił to tylko po to, żeby wymienić jedną twarz na drugą, to nie wróżę tu sukcesu. Elżbieta Jaworowicz prowadzi swój program od lat. To się tak z nią zrosło, że nie przyjdzie ktoś i powie, że teraz zrobi "Sprawę dla reportera". Będzie to wtedy zupełnie inny program. Jedni widzowie odejdą, nowi nie przyjdą.