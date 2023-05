Katarzyna Dowbor o decyzji Edwarda Miszczaka: "Odmładzanie wszystkiego i wszystkich". Zwróciła się do Niny Terentiew

Katarzyna Dowbor dodała wymowny wpis

Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie - po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat! To mnóstwo czasu spędzonego z cudownymi ludźmi.

I chcę podziękować jeszcze jednej, bardzo ważnej dla mnie osobie, Ninie Terentiew za to, że dziesięć lat temu dała mi szansę poprowadzić program "Nasz Nowy Dom" i uwierzyła we mnie, że zrobię to dobrze. Ninko, robiłam to najlepiej, jak umiałam. Przeżywałam każdy odcinek, każdą rodzinę i jej historię. A widzowie byli tego świadkami przez dwadzieścia sezonów programu.