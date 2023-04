Brat Katarzyny Dowbor robi karierę w USA. Czy się zajmuje? "Ma WŁASNY JACHT"

America 32 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Ja tez mieszkam w Usa, w Pl mam tylko 3 lata studia licencjat, wyjechalam z Pl 2003 roku... nie mam specjalnego wyksztalcenia, ale oboje z mezem duzo czytamy, edukujemy sie, znam francuski,angielski I slsbo Hiszpani, chce napisac ze 🇺🇸 to jest jednak moj spelniony sen, mam tu 3 domy, 5 mieszkan, nowe samochody, lodke, 3 razy w roku lecimy do Europy na wakacje... pracowalam fizycznie, ale oplacilo sie, zawsze inwestowlismy w gielde,nieruchomisci. Mam 45 lat, za 7 lat przechodze na emeryture I sama sobie bede ja wyplacac z wynajetych mieszkan, moje pokolenie w Pl ciezko bylo by mi sie dorobic tego w Pl, Ameryka to kraj ogromnych mozliwosci , chociaz wszyscy mowia ze kiedys bylo lepiej. My za Trumpa zrobilismy duze pieniadze, za Bidena.. klapa teraz zero, ale dobrze ze 0 bo ludzie sa na minusie..