Tak Katarzyna Dowbor wyglądała CZTERY DEKADY temu, gdy pracowała w TVP. Lubiła eksperymentować z wizerunkiem... (ZDJĘCIA)

Początki kariery Katarzyny Dowbor

Katarzyna Dowbor urodziła się w Warszawie, lecz dzieciństwo spędziła w Toruniu. Po studiach na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1983 r. rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej. z TVP związana była aż do do 2013 roku, prowadząc m.in. "Pytanie na śniadanie", "Szczęśliwą 13-tkę" czy "Ogrodową Dowborową". Po 30 latach pracy w TVP usłyszała, że nie pasuje do nowej koncepcji telewizji.