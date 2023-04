"Nasz nowy dom". Ekipa programu dokonała niemożliwego. Odmieniła ROZPADAJĄCY SIĘ dom pani Haliny i jej wnuków (ZDJĘCIA)

Ojciec chłopców był dobry, potem niepotrzebne wdał się w alkohol. Ten alkohol go zniszczył. Półtora roku temu zięć zmarł w szpitalu. Po śmierci zięcia przyszłam tu do dzieci, zaopiekowałam się od razu, bo bałam się, żeby nie pozabierali dzieci, bo zostały same. Mam sądownie to wszystko przyznane – mówi pani Halina.