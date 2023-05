"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor STRACIŁA pracę w Polsacie! Edward Miszczak komentuje

mos przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Trzeba być ostatnim debilem żeby zwalniać P. Kasię ona najlepiej się do tego nadawała. Miszczak rozwalał TVN a teraz rozwali Polsat, dobrze że TVN się go pozbyło, stary nic nie potrafi tylko szczuć, niszczyć co dobre i psuć wypisz wymaluj pis.