Eksperci OSTRO o Meghan Markle po kolejnej salwie oskarżeń pod adresem royalsów: "Niczego się nie nauczyła, SZOKUJĄCA AROGANCJA"

8 min. temu

Na początku imponowało mi to, że Harry stał za nią murem. Wydawało sie, ze rzeczywiście niesłusznie jest traktowana ta kobieta. Ale patrząc teraz to rzeczywiscie, Royalsi mieli powód by ją tak traktować. Okropna kobieta. Serio - mogla wiele, mogła miec wszystko, mogla dużo wnieść, tak - mogla nawet udawać ze jest drugą Dianą z ludu. Mogla okazać serce, mogla wiele. Ale zabrakło jej pokory. Wolała na dzień dobry robic fochy i latac po brukowcach. A potwm wielkie zdziwienie, że nikt nie pada jej do stop tylko jeszcze bardziej sie od niej odwraca. Ciekawe kiedy kopnie w zad Harrego a ten z podkulonym ogonem bedzie wracac do Royalsow. Chociaz w tym wszystkim to byloby optymistyczne zakonczenie, bo pod skóra czuje ze bedzie bida i płacz