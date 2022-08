Ekspertka od royalsów złorzeczy na Meghan Markle: "Kobieta BEZ WIDOCZNEGO TALENTU! Dba tylko o siebie i myśli, że wie wszystko"

Nie jest tajemnicą, że Meghan Markle od początku nie należała do ulubienic brytyjskiej prasy. Wytykano jej publicznie każdy błąd i przypisywano złe intencje, a wrogów narobiła sobie podobno także w szeregach słynnej rodziny, co w końcu skończyło się "Megxitem" . Od tego czasu ona i Harry próbują ułożyć sobie życie na nowo w Stanach Zjednoczonych.

Choć Meghan Markle i książę Harry opuścili szeregi royalsów jeszcze w 2020 roku, to wrogie nastawienie części Brytyjczyków pozostaje niezmienne. Jedną z osób, które nie szczędziły jej gorzkich słów, była m.in. Lady Colin Campbell . Pisarka i ekspertka ds. royalsów wypowiadała się już na temat Meghan w lipcu 2020 roku, gdy wysnuła tezę, jakoby Amerykanka manipulowała mężem dla własnych korzyści . Harry'emu zarzuciła z kolei, że "boi się jej postawić" .

Ekspertka miażdży Meghan Markle w nowym wywiadzie

Widzimy dziś w mediach grupę zmanierowanych, wyjątkowo zawziętych kobiet, które idą przez życie bez żadnego widocznego talentu i wydaje im się, że są najlepszym, co świat widział od czasu wynalezienia krojonego chleba. Wydaje im się, że wiedzą wszystko . Meghan jest bardzo wyrachowana. Myślę, że gdyby Harry nie był księciem, nie poświęciłaby mu nawet dwóch minut swojego czasu - wyrokuje.

Była mocno skupiona na służbie, ale tylko sobie samej. Służba publiczna? Bez szans. To wyrachowana kobieta, która, w mojej opinii, zrobi wszystko dla statusu społecznego, pieniędzy i uwagi - stawia diagnozę.

Meghan Markle nie była oddała służbie Brytyjczykom?

Zobaczcie sami, jak szybko wyniosła się z rodziny królewskiej do Kalifornii... Zdecydowała, że nie będzie poświęcać energii i czasu Brytyjczykom czy osobom potrzebującym, kiedy może skupić się na korzyściach finansowych. W końcu w przypadku rozwodu mogłaby liczyć na połowę jego majątku. Jak znajdzie kogoś lepszego, to go zostawi. O ile znajdzie... Tak działają ludzie, którzy są oportunistami i narcyzami - kontynuowała.