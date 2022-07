Podwładna królowej Elżbiety od początku spisywała małżeństwo Meghan Markle i Harry'ego na straty: "TO SIĘ SKOŃCZY ŁZAMI"

Jakub 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 7 Odpowiedz

Hej, mordeczki, morduchny, mordule, mordusie! Mam pytanko, może znajdzie się ktoś kompetentny. Pracuję na uczelni, mam doktorat i habilitację, stanowisko profesora podwórkowego i 8 lat stażu. Zarabiam psie pieniądze (tzn. jak na swój wiek: mam 36 lat i biorę 5200 do rąsi, słabo). Jednak, żeby było sprawiedliwie :D, mój faktyczny czas pracy to 8-10 godzin w tygodniu, w tym głównie wykłady. Na początku roku przysiadam do komputera i w 10 dni macham jakąś przeglądówkę lub pomagam swoim dyplomantom opracować i opublikować wyniki ich badań, to wystarcza do rozliczenia aktywności naukowej za cały rok :). Mam grant NCN, ale πerdoli się z nim mój doktorant (uprzedzając zarzuty: nie wykorzystuję go, tylko wspieram koncepcyjnie, a on buja się w laboratorium, pracując na swój rachunek, czyli na rozprawę doktorską. I jest pierwszym autorem publikacji, które pomagam mu pisać. Wszystko jest po Bożemu!). Jednym słowem - szafa gra bez zarzutu, tylko ta pensja, proporcjonalna do liczby przepracowanych godzin, jest do bani. Chciałbym sobie dorobić jako nauczyciel. Niestety, nie mam przygotowania pedagogicznego, a nowa ustawa właśnie zniosła automatyczne mianowanie 5-letnich nauczycieli akademickich. Pierwsze pytanie brzmi: jak jest w szkolnictwie prywatnym. Czy dyrektorzy zatrudniają nauczycieli według własnego widzimisię, czy obowiązują takie same, upokarzające procedury awansowe, jak w sektorze państwowym. Czy za doktorat i habilitację należy mi się dodatek? Może ktoś jest tu w podobnej sytuacji? Pytanie drugie: znacie jakieś inne sposoby, żeby sobie dorobić? Jeśli to nie tajemnica, to napiszcie! Pozdrawiam, mordeczki, i dziękuję za odpowiedzi!