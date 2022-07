Meghan Markle jednak doprowadziła Kate Middleton DO PŁACZU?! Miała niepochlebnie skomentować wygląd księżniczki Charlotte

Od ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego minęły już całe cztery lata, a brytyjskie media wciąż wracają do tematu konfliktów, do jakich miało wówczas dochodzić w rodzinie królewskiej. Zdecydowanie najgłośniejszym starciem towarzyszącym hucznym zaślubinom był słowny pojedynek między Meghan Markle a księżną Kate. Przez wiele miesięcy prasa powielała plotki, jakoby to Meghan Markle miała doprowadzić szwagierkę do płaczu. Dopiero w wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey w marcu ubiegłego roku Markle oznajmiła, że tak naprawdę miejsce miała zupełnie odwrotna sytuacja i to ona miała się rozpłakać po krzywdzących słowach Middleton.