Brytyjska pisarka twierdzi, że Harry jest MNIEJ INTELIGENTNY od Meghan: "Robi wszystko, co mu każe, bo jest W DESPERACJI"

Nie wiem czy powiedziałabym, że inteligentniejsza. Dominująca to tak ale inteligentniejsza? Wydaje mi się, że Harry od początku nie czuł się dobrze w rodzinie królewskiej. Mam wrażenie, że od zawsze miał żal do Windsorów za to co się stało z jego mamą. Jest chyba trochę bardziej buntowniczy a przez to ludzki niż William. Mam nadzieję, że im się ułoży :)