Rodzina królewska ZIGNORUJE nadchodzące urodziny Meghan? "Na jej cześć NIE WYBRZMIĄ DZWONY"

Meghan Markle i Harry kilka miesięcy temu opuścili szeregi rodziny królewskiej. Choć oficjalnie parze zależało na większej niezależności i stąd ich decyzja, to kolejne doniesienia mediów interpretują ich motywy nieco inaczej. Według prasy była księżna od początku nie dogadywała się z rodziną męża , a także wyraźnie doskwierał jej brak wsparcia z ich strony.

Meghan i Harry opuszczają rodzinę królewską. A co z Archiem?

Dzwony wybijają głównie z okazji urodzin starszych członków królewskiego rodu, w tym także najważniejszych osób w kolejce do tronu i ich dzieci - tłumaczy osoba związana z historycznym miejscem w rozmowie z tabloidem.

Portal zwraca jednak uwagę, że Harry jest szósty w kolejce do tronu - czyli dwa "miejsca" wyżej, niż książę Andrzej. Co więcej, w sierpniu tego zaszczytu dostąpi księżniczka Anna, której urodziny przypadają zaledwie 11 dni po urodzinach Meghan. Ponownie wybrzmią one podobno dopiero w styczniu - przy okazji 39. urodzin Kate Middleton...