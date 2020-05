Meghan Markle wierzy, że royalsi spiskowali przeciwko niej? "Czuła, że knują za jej plecami"

Kasia 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Diana tez uwazala, ze przeciwko niej knuli..Kto wie, moze cos w tym jest. To ze Kate z babka ladnie sie do zdjec razem usmiechaja, jescze nie swiadczy, ze maja nieskazitelne charakterki. A co do zarabiania. Mnie by szlag trafil, gdybym byla niby ksiezniczka, a cene kazdej kiecki, torebki czy farby weganskiej wywlekali i uzywali sobie przez to na mniej jak na kobyle. Miesiacami wytykali jej te drogi remont domu, a Kate wczesniej wyremontowala Kensignton palac za kilka milionow wiecej, tego jakos nikt jej niewypominal.