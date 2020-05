Meghan Markle wcale nie była odpowiedzialna za "Megxit"?! "To HARRY podjął decyzję o odejściu"

Nick 56 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

No przecież to on musiał podjąć decyzje. Sama megan nic by nie zrobiła, bo jej słowo nic nie znaczy dla rodziny królewskiej, dlatego musiała mieć poparcie harrego. On decydował jesli chodziło o kontakty z królowa