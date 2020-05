Utrzymanie Harry'ego i Meghan kosztowało brytyjskich podatników ponad 44 MILIONY funtów?!

Oceniam, że od ślubu do 31 marca tego roku, Brytyjscy podatnicy wydali ponad 44 miliony funtów by zapewnić Harry'emu i Meghan, jak się okazuje, wszystko, czego zapragną - pisze Baker.

Obiecano nam, że finansowanie pary z publicznych pieniędzy zakończy się 31 marca, kiedy to oficjalnie wycofają się z życia królewskiego. Jednak nie jest to takie proste (...). Do zapłacenia wciąż pozostaje ogromny rachunek - podkreśla Norman Baker.