Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle

Lady M. 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Ja jednego zlego słowa nie powiedziałam na Meghan i nie ubolewam nad Harrym bo mam wrażenie, że tam niezły grajdoł jest na dworze i to co co z trudem wytrzymywała s.p. Diana to juz było ponad siły wychowanej w innej kulturze , bardziej przyjaznej i bezposredniej Meghan. Harry wyrążnie podzielna odczucia zony i jak na razie jest bardzo ok. Daj Boże tak dalej, 6 w kolejności do tronu wnuk nie musi byc przykuty do swojego kraju, równie dobrze może mieszkac poza nim.