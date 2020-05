Harry i Meghan ogrodzili swoją rezydencję specjalnymi ekranami! (ZDJĘCIA)

Czytelniczki 44 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

My się pytamy to po jakiego grzyba tam polazla mieszkac kim ona jest ???? co tam ponoć mieszkają gwiazdy przez duże G a i takich cyrkow nie robią a ta 40 letnia pani obwarowala się chodzby ja wszyscy nagabywali a wręcz odwrotnie ona sama pcha się. Tam gdzie może być najwiecej paparaci a tak płakała że ponoć jej żyć nie dają a tu prosze zaś ja nachodzą że płot postawiła umie cyrk odegrać w Angli ja ponoć nagabywali żyć nie dali a tu prosze luzik pasi jej to więc niech ja zostawia bez zdiec i niech siedzą z ekranem