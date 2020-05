Meghan Markle i Harry zamieszkali w luksusowej rezydencji w Beverly Hills wartej 18 MILIONÓW DOLARÓW! (ZDJĘCIA)

Aga 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Harry co z Tobą dalej ?? Kręcą się po tym Hollywood jakby conajmniej Meghan robiła tam film a jest środek Pandemii. W końcu mu się znudzi życie jako dodatek do robiącej karierę Meghan. A co z nim ? Co on może tam robić ? Ona jest totalna egoistka.