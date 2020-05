Willa w Pacific Palisades, którą chcą kupić Meghan i Harry

Choć Meghan Markle i książę Harry zapewniali, że rezygnują z obowiązków "starszych członków" rodziny królewskiej po to, by wieść spokojniejsze życie z dala od blasku fleszy, wszystko wskazuje na to, że krótko wytrwali w tym postanowieniu. Para nie tylko zamierza w najbliższym czasie otworzyć własną fundację charytatywną, ale również opublikować biografię, w której rozliczy się z niewygodnymi doniesieniami prasy na ich temat.