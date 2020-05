Meghan Markle i książę Harry przeprowadzili się do Los Angeles już dwa miesiące temu. "To była dobrze zaplanowana operacja"

Jak podaje Daily Mail, przeniesienie się do LA wcale nie było pary takie proste, zwłaszcza, że chcieli to zrobić z dala od obiektywów paparazzi. Okazuje się, że Sussexowie musieli wykorzystać swoje rozległe znajomości, żeby "potajemnie" przeprowadzić się do nowego lokum, co zrobili już dwa miesiące temu. 14 marca o poranku Meghan i Harry wsiedli do prywatnego odrzutowca za 150 milionów dolarów, należącego do Tylera Perry'ego, który przeniósł ich z Vancouver do Los Angeles.