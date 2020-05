Szkolny przyjaciel oskarża Meghan Markle: "Bawiła się uczuciami kochających się w niej chłopaków"

Buba 4 godz. temu zgłoś do moderacji 17 4 Odpowiedz

W sumie to mimo tego co potrafi robić Brytyjska prasa z ludźmi to jednak jestem w stanie uwierzyć, że Megan jest narcyzką. Idzie przed siebie do celu, zgrywa ofiarę jeśli trzeba. Nie miała dobrego domu więc zachowania toksyczne mogła przejąć. Te zachowania z młodości wcale nie świadczą o niedojrzałości, tylko o taktyce osób zaburzonych, który dopasowują partnerów do swojego aktualnego statusu. A że Harry nie miał matki w okresie kiedy jej tak bardzo potrzebował to łatwo mu było wpakować się w związek zależny. Jeśli on będzie próbował odejść to ona zrobi mu piekło.