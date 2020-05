Harry jest "OSACZONY" przez przyjaciół Meghan z Los Angeles? Ze swoimi musiał zerwać kontakt... "To NIEZDROWE"

Rita 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak sobie myśle... wszyscy wychwalali Harry’ego, ze tak szybko się hajtnął, a will się slimaczyl, waiti kati itp. Ale czy nie byłoby lepiej, gdyby H i M poznali się wcześniej i pobyliby dłużej bez zobowiązań? Ludzie by się do niej przyzwyczaili i ona do nich i nowych obowiązków. Tak to był skok na głęboka wodę od razu. Może wtedy by się to tak nie potoczyło. Chociaż pewnie już im się nie chciało czekać, pod 40 już podchodzili, tamci mieli czas. No ale może właśnie ten szybki ślub nie jest wcale taki dobry w przypadku wychodzenia za kogoś z RF.