Usatysfakcjonowana Meghan Markle cieszy się z przeprowadzki do Los Angeles, bo w końcu może "czuć się SOBĄ"

Obecnie Markle jest w swoim żywiole. Nie musi już wypełniać nudnych obowiązków, za to może skupić się na karierze. Udało jej się namówić Harry’ego na przeprowadzkę do Los Angeles i ponoć planuje tam rozwinąć współpracę z "najlepszymi reżyserami".

Harry i Meghan byli bardzo podekscytowani przeprowadzką do L.A. To oczywiście niełatwy czas, ale to coś, na co czekali i poważnie planowali od kilku miesięcy. Z niecierpliwością czekają na koniec przeprowadzki i bardzo cieszą się, że w końcu się osiedlą - mówi informator.