Ekspert od etykiety uderza w Stanowskiego i Mazurka: "Wyglądaliście, jakbyście przyszli do pałacu zainstalować klimatyzację"(WIDEO)

Influencer zajmujący się etykietą ostro skrytykował ubiór Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka podczas wywiadu z Andrzejem Dudą

Misiu pluszowy, jak ty się ubrałeś do prezydenta? Ja rozumiem dziennikarską koncepcję wywiadu na luzie: "O przyszło dwóch swojaków do prezydenta, no to sobie siądą i pogadają jak chłop z chłopem. Tak fajnie, tak bezpośrednio". Tylko to nie tak się robi! Przecież wy wyglądaliście, jakbyście przyszli do pałacu zainstalować klimatyzację. Kiedy okazja jest choćby trochę odświętna, to zawsze należy założyć koszulę z kołnierzykiem, to jest abc dobrego wychowania i koszula niewpuszczona w spodnie... Naprawdę? - powiedział Elitarny Łobuz na Instagramie.