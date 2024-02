Krzysztof Stanowski zabrał głos po wywiadzie z prezydentem. Tak TŁUMACZY się ze stroju

Krzysztof Stanowski zabrał głos po wywiadzie z prezydentem. Wytłumaczył się ze swojego stroju

Niedługo po emisji rozmowy z głową państwa Krzysztof Stanowski uaktywnił się na platformie X. Dziennikarz podzielił się z obserwatorami statystykami dotyczącymi oglądalności materiału i udostępnił kilka internetowych opinii na temat rozmowy. Założyciel Kanału Zero postanowił również odnieść się do komentarzy internautów. W opublikowanym na X poście dziennikarz pochwalił się, że na YouTubie znalazł wiele pozytywnych ocen przeprowadzonego wywiadu.

W dalszej części wpisu Stanowski poruszył także temat stroju, w którym rozmawiał z prezydentem. Przypomnijmy, że dziennikarz wywiad przeprowadził w czarnym swetrze, pod który założył prosty T-shirt, zaś Robert Mazurek postawił na dżinsy i wzorzystą koszul. Stylizacje wybrane obu panów nie wszystkim przypadły do gustu - w mediach zastanawiano się na przykład, czy były one stosownie do okazji i zgodne z zasadami savoir-vivre'u. Jeden z internautów w komentarzu stwierdził zaś, że Stanowski "ubrał się jak do grabienia liści na jesień", a Mazurka porównał do "emeryta z Niemiec na wakacjach na Teneryfie". Stanowski w opublikowanym wpisie wyjaśnił, że jego stylizacja została wybrana z wyprzedzeniem.