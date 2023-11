Ekspert od mowy ciała analizuje starcie Donalda Tuska z Kłeczkiem z TVP: "ERUPCJA prawdziwych emocji. Chciał ukryć agresję"

Ekspert analizuje zachowanie Donalda Tusk. Zaskakujące konkluzje

Na początku, kiedy pracownik TVP Info zadawał pytania, Donald Tusk przyjął swoją tradycyjną pozycję. Stanął szeroko, ułożył dłonie w geście, który ja nazywam Tusk - wersja C. To jest wersja, która powstała u pana premiera w okolicach 2007-2008 r., kiedy złagodzono wizerunek ówczesnego szefa rządu. To jest takie ułożenie dłoni, które wygląda, jakbyśmy trzymali na dłoniach dziecko. Drugim elementem, który jest bardzo mocno widoczny, to pochylanie głowy. Mruganie, kołysanie głową, sygnały oznaczające skupienie się i potwierdzanie, że aktywnie się słucha. Elementem, który był dodatkowo potwierdzającym taką regulację zachowania pana premiera, pokazującą "słucham cię, panie redaktorze z TVP Info", było uzyskanie mocnego kontaktu wzrokowego z dziennikarzem i mocne mimiczne skupienie. Tusk - wersja C, to pozycja pokazująca, że premier nie jest najważniejszy, tylko najważniejsi są ludzie, którzy do niego mówią.