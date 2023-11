Internauci dopytują Kasię Tusk, czy cieszy się, że ojciec zostanie premierem. WYMOWNIE ODPOWIEDZIAŁA

Aga 51 min. temu zgłoś do moderacji 99 29 Odpowiedz

Ludzie czy to jest jej wina że ma akurat tych rodziców, że jest ładna? Czy was to boli? Nie pcha się na salony. Nie wykorzystuje pozycji ojca. Matka też jest skromna. Nie ma skandali z ich udziałem. Żyją swoim życiem. Może pora i czas żebyście wzięli z nich przykład i zamiast zająć się plotkami możecie wziąć swoje życie w swoje ręce. Zajmijcie się sobą. To i mniejsze problemy z ciśnieniem będą i wątroba będzie dłużej zdrowa. Miłego wieczoru