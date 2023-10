"Jesieniarska" Kasia Tusk z mężem uczą dzieci jazdy na rowerze. Córka Donalda NIE OSZCZĘDZAŁA na jednośladach (ZDJĘCIA)

Katarzyna Tusk jest osobą publiczną od wielu lat, mimo to stara się z umiarem pokazywać szczegóły z życia prywatnego. Do tej pory autorka bloga Make Life Easier udostępniła w mediach społecznościowych jedynie te zdjęcia, na których nie widać twarzy jej córek. Donald Tusk, który sam chętnie dzieli się rodzinnymi kadrami, również stara się przestrzegać sztywnych reguł córki, co do strzeżenia prywatności Liliany i Marii (której imię było do niedawna owiane tajemnicą).