Ekspert od mowy ciała o występie Zenona i Danuty Martyniuków: "Chciał ZAGŁUSZYĆ WYCIE żony"

Coś czuję, że te wszystkie wybryki Daniela i medialna nachalność Danki, poważnie zaszkodzą karierze Zenka. Nie ma się co oszukiwać, Zenek nie jest jakimś cudem wokalnym i tylko ogromem szczęścia tyle lat utrzymuje się w czołówce. Ludzie kpili z jego śpiewu, ale w sumie to go lubili, bo wydawał się być poczciwym, spokojnym człowiekiem, który "nikomu nie wadzi". Teraz z każdej strony otacza go szum medialny, a co gorsza spowodowany nie przez niego, lecz jego najbliższych. Danka pcha się na szkło, Daniel odwala takie cyrki, że głowa mała i publika może w końcu mieć dość wszystkich Martyniuków.