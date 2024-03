Ekspert od mowy ciała SUROWO o Joannie Dunikowskiej-Paź podczas Debaty Warszawskiej: "Gubiła się, stosowała wypełnienia"

Ekspert ocenia prowadzących debaty w TVP Info. Nie obyło się bez wpadek

Zachowanie niewerbalne dziennikarza to nie tylko wygląd, aparycja, uroda. Pani Joanna jest atrakcyjną kobietą, ale gubiła się, stosowała czasami wypełnienia, były pomyłki językowe - wskazuje. Współprowadzącemu wychodziło to znacznie lepiej, robił to tak, jakby się z tym urodził. Jego partnerka musiała się bardzo mocno wysilać, wyglądało, jakby się dopiero uczyła.

Jeśli ktoś stara się wyraźnie mówić, to oznacza, że musi na to zwracać uwagę. Jest na etapie świadomości swoich niekompetencji i kompetencji. To jest taki drugi, trzeci poziom uczenia się. A osoba, która tak jak Sito robi to płynnie, jest na etapie czwartym, czyli nieświadomości swoich kompetencji. Nie myślę o tym, co robię, tylko myślę o tym, co mam powiedzieć w danej sytuacji i analizuję otoczenie, czyli uczestniczę w procesie komunikacyjnym i to wychodziło mu znacznie lepiej.