Ekspertka od mowy ciała analizuje czułe (?) gesty księżnej Charlene i księcia Alberta: "Wyszło to NIEZRĘCZNIE I SZTYWNO"

Utarło się, że księżna Charlene trwa w nieszczęśliwym małżeństwie z księciem Albertem wbrew swojej woli. Za każdym razem, gdy zdjęcia 45-latki z publicznych wystąpień u boku niewiernego męża obiegają media, internauci dopatrują się w jej twarzy dojmującego smutku i przygnębienia. Doszło do tego, że Wittstock zdecydowała się osobiście zdementować pogłoski, jakoby kilka miesięcy temu porzuciła męża i przeniosła się samotnie do Szwajcarii, a z dziećmi widywać się tylko po wcześniejszym umówieniu. Naturalnie wszystkiemu zaprzeczyła.

Solenne zapewnienia księżnej Monako mało kogo jednak przekonują, a internauci wciąż są zdania, że jej małżeństwo z Albertem to jedna wielka mistyfikacja. Plotki jeszcze bardziej podsycił sam Albert, balując w najlepsze na Oktoberfest pod nieobecność żony. Co lepsze, na wydarzeniu obecna była także była partnerka kochliwego arystokraty.

Księżę Albert nie szczędził czułości księżnej Charlene na meczu. Ekspertka od mowy ciała przeanalizowała ich zachowanie

Po tym jak w mediach kolejny raz z rzędu pojawiły się wątpliwości co do autentyczności małżeństwa członków rodziny królewskiej Monako, w ubiegłym tygodniu para pokazała się publicznie aż sześć razy, by pokazać światu wspólny front. Następnie Charlene poleciała do Republiki Południowej Afryki, Albert zaś udał się w podróż po różnych zakątkach świata, zaczynając od Nowego Jorku, przez Waszyngton i Francję, aż po Niemcy. Zanim jednak ich drogi się rozeszły, książęca para zorganizowała pokaz czułości podczas Pucharu Świata w Rugby. Ich pełne uczuć (?) zachowanie zostało przeanalizowane przez ekspertkę od mowy ciała Judi James. Według specjalistki para próbuje rozwiać wszelkie mity na temat swojego małżeństwa, przytulając się do siebie na oczach publiczności – jednak ekspertka twierdzi, że ich próby nie do końca przynoszą pożądany efekt.