Książę Albert baluje na Oktoberfest Z BYŁĄ KOCHANKĄ pod nieobecność księżnej Charlene! Teraz się tłumaczy...

W ostatnich tygodniach mogliśmy zaobserwować, jak książę Albert i księżna Charlene robili, co tylko mogli, aby pogrzebać plotki o małżeńskim kryzysie i nieco ocieplić swój wizerunek w mediach. Cóż, wszystkie te starania właśnie szlag trafił. Oto księżna Charlene wybyła do RPA, gdzie ma wręczać nagrody w organizowanym przez jej fundację wydarzeniu Waterbike Challenge. Według oficjalnych komunikatów na miejscu dołączyć miał do niej Albert, tak się jednak ostatecznie nie stało. Co w tym czasie robił książę? Ano bawił się na Oktoberfest. A z kim? Tutaj historia dopiero nabiera rumieńców.