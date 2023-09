Książę Albert w końcu ZAREAGOWAŁ na doniesienia o małżeńskim kryzysie: "Charlene miała pewne TRUDNOŚCI..."

story 51 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

Charlene był radosną kobietą, póki nie odkryła jego zdrad. Kilka dni przed ślubem Charlene próbowała uciec z Monako do RPA, ale została zatrzymana na lotnisku. Albertowi i Charlene nie układa się w małżeństwie niemal od początku.Teraz pojawiają się kolejne informacje, które mogą potwierdzać plotki o poważnym kryzysie w małżeństwie pary. ..Para poznała się w 2000 r. na zawodach pływackich o Grand Prix Monako, podczas których 22-letnia wówczas Charlene zdobyła dwa złote medale. Zdolnej pływaczce nagrody wręczył książę Albert, który tego samego wieczoru zapukał do jej pokoju hotelowego i zabrał na kolację.Ona od razu straciła dla niego głowę, ale dla niego to była kolejna przelotna znajomość. "Nogi ugięły się pode mną z wrażenia. Miał gest i styl. Albert to dżentelmen, który wie, jak postępować z kobietami", wspominała pierwsze spotkanie z księciem", wspominała Charlene pierwsze spotkanie z księciem. Przez kolejne lata para od czasu do czasu spotykała się, ale o związku nie było mowy. Albert wolał korzystać z uroków życia kawalera. Dopiero gdy w 2005 r. przestał być następcą tronu, a został księciem Monako, postanowił założyć rodzinę. Rok później Charlene doznała kontuzji barku i przerwała karierę sportową. Wtedy podjęła decyzję o przeprowadzce do Monako. Dwa dni przed jej ślubem z Albertem w mediach pojawiła się informacja o nieślubnym dziecku księcia. Dziennikarze podali, że chłopiec nazywa się Aleksander i jest owocem romansu księcia ze stewardessą Nicole Tossukpe. Dla Charlene to był wielki cios. Podczas gdy w mediach trwała dyskusja o tym, czy piękna pływaczka wyjdzie za księcia, ona planowała już ucieczkę. Plotka głosi, że udała się na lotnisko i chciała uciec do RPA, skąd pochodzi, ale zatrzymali ją ochroniarze i odebrali jej paszport. Charlene wróciła do Alberta i 1 lipca 2011 r. powiedziała "tak". Cały świat widział jednak smutek na jej twarzy. Gdy wychodziła z kościoła, z trudem próbowała powstrzymać łzy. Prasa okrzyknęła tą wtedy "najsmutniejszą księżną świata"