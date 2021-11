Księżna Monako wyjechała z kraju! Leczy się w specjalistycznym ośrodku: "Była WYCIEŃCZONA emocjonalnie i fizycznie" (ZDJĘCIA)

Zuza 22 min. temu zgłoś do moderacji 29 0 Odpowiedz

Wiele osób nie rozumie, chyba o co chodzi. Oni nie są naszą Kaśką i Sebą, że jak coś to można odwołać ślub i co najwyżej stracą 50 tysi i ciocia Grażynka spod Łowicza się obrazi, bo już sukienkę kupiła. To było wydarzenie komentowane na całym świecie, poszły za tym wielkie koszty i wystarczyłoby, że powiedzieli jej: ok, droga wolna, ale musisz zwrócić miliony, które poszły na organizację i styknie. Może ona i była sportowcem, ale wątpię by miała aż taki budżet. Poza tym mogli mieć na nią jakieś haki, bo jak ktoś to celnie zauważył - każdą osobę wchodzącą do jakiejkolwiek rodziny królewskiej prześwietla się w każdą stronę. Wystarczy, że mieli jakiegoś haka, że ona jako sportowiec nie wiem, brała doping i już skandal gotowy.